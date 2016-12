Polizei sucht nach vermisster Kerstin R. aus Fritzlar

Pkw in Kassel gefunden

+ Vermisste Kerstin R. aus Fritzlar

Fritzlar. Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Donnerstag wird die 50 Jahre alte Kerstin R. aus Fritzlar vermisst. Sie wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag um ca. 12.45 Uhr in Fritzlar gesehen.

Nachdem Kerstin R. nicht in ihr gewohntes Lebensumfeld zurückkehrte suchten zunächst Angehörige nach ihr, konnten sie aber nicht finden.

Am heutigen 24. Dezember wurde dann der Pkw der Vermissten im Bereich der Gärtnerplatzbrücke in Kassel gefunden. An den daraufhin sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen waren Beamte der Polizei Kassel, der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Diese Suche dauerte bis 15.45 Uhr, wurde dann aber zunächst abgebrochen.

Frau R. konnte bisher nicht aufgefunden werden, so dass sich nun die zuständigen Beamten der Polizei in Fritzlar an die Bevölkerung wenden. Sie erhoffen sich mit der Veröffentlichung von Fotos der vermissten Person Hinweise auf den Aufenthaltsort zu bekommen.

Die Vermisste ist, 1,68 Meter groß. Sie hat kurze, rote Haare. Zuletzt bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, einer braunen Jacke und mit turnschuhähnlichen, schwarzen Schuhen.

Hinweise werden an die Polizei in Fritzlar, Tel.: 05622 – 9966 0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.