Schwerer Unfall auf B450 bei Fritzlar - sechsjähriges Kind stirbt

Fritzlar. Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag gegen 8.45 Uhr auf der B450 bei Fritzlar ereignet. Dabei starb ein sechsjähriges Kind.

Aktualisiert um 13.53 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, war ein mit mehreren Personen besetzter Wagen am Morgen auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle der B253 und dem Kreisel am Alten Wildunger Kreuz in Richtung Fritzlar unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 34-jährige Fahrerin aus Borken mit dem Wagen auf gerader Strecke ins Schleudern. Der Wagen prallte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, kam von der Fahrbahn ab und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo er stehen blieb. Die Fahrerin und der 13-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt. Für ein sechsjähriges Kind, das sich auf der Rückbank im Auto befand, kam jede Hilfe zu spät. Es starb noch an der Unfallstelle.