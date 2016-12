Heuballen am Waldrand gingen in Flammen auf

Bei Niedenstein-Ermetheis

Niedenstein. Der Brand von 15 Heuballen hielt am Donnerstag die Feuerwehren aus Wichdorf, Ermetheis und Niedenstein in Atem.

Am Waldrand vor dem Niedensteiner Stadtteil Ermetheis waren am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Erntevorräte aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zur Unterstützung der Niedensteiner Einsatzabteilungen wurde das Tanklöschfahrzeug der Fritzlarer Feuerwehr angefordert.

Mit einem Frontlader zog ein Landwirt die brennenden Ballen vom Waldrand auf eine Wiese, wo sie abgelöscht werden konnten. Über die Brandursache und die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.