Schauspieler Reiner Schöne kommt nach Fritzlar

+ © Kai Wiesinger/nh © Kai Wiesinger/nh

Fritzlar. Von Fritzlar nach Hollywood und wieder zurück: Schauspieler Reiner Schöne tritt in seiner Geburtsstadt auf. Am Freitag/Samstag, 17./18. März 2017, ist er in der Kulturscheune Fritzlar zu Gast.

Der 74-Jährige erzählt Storys aus seinem Buch „Werd ich noch jung sein, wenn ich älter bin“, singt und macht Witze. „Es werden auf jeden Fall zwei vergnügliche Abende“, kündigt er an.

Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen mit Reiner Schöne beginnt am heutigen Dienstag. Tickets kosten 20 Euro und sind bei der Tourist-Info in Fritzlar sowie im Internet auf www.kulturscheune-fritzlar.de erhältlich.