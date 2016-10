Auto von Freundeskreis-Anhänger brannte unter Carport in Göttingen

Göttingen. Gegen 4 Uhr stand am Montag ein Auto an der Pfalz-Grona-Breite in Göttingen in Flammen. Ob eine politisch motivierte Brandstiftung vorliegt, wird derzeit von der Polizei geprüft.

Der Wagen war unter einem Carport abgestellt. Laut Polizei fing der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums Feuer. Dabei wurden Auto sowie Carport beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die im angrenzenden Haus wohnenden Personen brachten sich vorsorglich nach draußen in Sicherheit. Die Flammen griffen auf das das Wohnhaus nicht über. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Nach Stand der Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der Geschädigte steht nach eigenen Angaben als rechtsextrem geltenden Freundeskreises Thüringen-Niedersachsen (FKTN) nahe. Ob in diesem Fall ein politischer Hintergrund zu suchen ist, wird gegenwärtig geprüft.

Das vierte Fachkommissariat hat die Ermittlungen, die in alle Richtungen gehen, aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (bsc)