Autor liest in Göttingen aus Roman "Follower": Eugen Ruge und die Zukunft

+ Deutscher Buchpreisträger 2011: Eugen Ruge kommt ins Alte Rathaus. Foto: nh

Göttingen. Es ist eine Zeitreise, auf die sich die Zuhörer am Dienstag, 22. November, ab 20 Uhr mit dem Bestseller Autor Eugen Ruge im Alten Rathaus in Göttingen begeben können. Denn: Ruges neuer Roman „Follower“ spielt in der Zukunft und der Vergangenheit.

Ruge spannt in schwindelerregender Form den Bogen zurück zu seinem Bestseller „In Zeiten des abnehmenden Lichts“. Er führt das Familienepos, den von Literaturkritikern auch als „DDR-Buddenbrook-Roman“ bezeichnete Werk, in der Zukunft fort.

Dabei bedient sich der Autor der Stimme eines fiktiven Enkels der Familie, der in einem futuristischen China im Jahr 2055 – einer Welt des Big Data und der technischen Selbstoptimierung – lebt; bis er auf einmal verschwindet, sogar vom Radar der Überwachungsbehörden. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt.

Moderiert wird der Abend des Literarischen Zentrums – passenderweise – von der „Zeit“-Redakteurin Marie Schmidt. (tko)

• Karten kosten im Vorverkauf sieben und neun Euro, an der Abendkasse acht und zehn Euro. Vorverkauf u.a. in der Tourist-Info, Altes Rathaus und online unter www.literarisches-zentrum-goettingen.de