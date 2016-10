Blick aufs Handy: 20-Jährige prallte im Eichsfeld mit Auto gegen Baum

+ © Foto: dpa Verboten: Wer das Handy am Steuer nutzt, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. © Foto: dpa

Nesselröden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 120 zwischen Nesselröden und Immingerode bei Duderstadt erlitt am Montag gegen 7.50 Uhr eine 20 Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Sie hatte zuvor vermutlich auf ihr Handy geschaut.

Laut Polizei war die junge Frau aus dem Raum Duderstadt in Richtung Immingerode unterwegs, als sie vermutlich nach einem Blick auf ihr Handy mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug prallte gegen eine Birke. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Golf zunächst auf die Fahrerseite, rutschte anschließend über die Straße und richtete sich schließlich wieder auf, bevor der Wagen auf der Straße zum Stehen kam.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der aktuelle Bußgeldkatalog sieht für eine Handynutzung am Steuer eine Strafe von 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg vor.