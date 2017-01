Böller flogen in der Göttinger City: Verbot wurde teilweise missachtet

+ Das Böller-Verbot in Göttingen wurde zum Teil missachtet: In der Innenstadt wurden viele Feuerwerkskörper gezündet. Foto: Rampfel

Göttingen. Wie in vielen anderen Kommunen in Niedersachsen war auch in Göttingen zum Jahreswechsel das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im historischen Stadtkern innerhalb des Walls verboten. Diesmal zum ersten Mal. Doch nicht alle hielten sich daran.

Vor allem im Bereich der Roten Straße wurden massenweise Böller und Raketen abgefeuert. Der ohrenbetäubende Lärm war bis zum Marktplatz zu hören. Hauptsächlich hier – rund um das Alte Rathaus – waren Polizei und Ordnungsamt mit einem Großaufgebot vor Ort. „Im Einzelnen sind wir mit 65 Beamten der Polizei und zehn Mitarbeitern vom Ordnungsamt unterwegs“, sagte Andreas Schmidt, Leiter des Göttinger Stadtordnungsdienstes. „Dass geknallt wird, können wir nicht gänzlich verhindern, aber im Großen und Ganzen war es bis Mitternacht relativ ruhig. Wir haben bislang einige mündliche Verwarnungen ausgesprochen.“

Im Dachbereich des alten Rathauses, das derzeit saniert wird, hielt die Berufsfeuerwehr eine Brandsicherheitswache mit sechs Beamten. Ganz oben auf dem Dach - mit einem Blick über die Altstadt - standen Sebastian Limburg-Eichler, Sebastian Harhoff und Jan Krummacker mit Kleinlöschgeräten für den Notfall bereit. Mit einem Tanklöschfahrzeug war die Ortsfeuerwehr Weende im Innenstadtbereich eingesetzt. Erst gegen 1.30 Uhr mussten Heimo Schaub, Andreas Seebode und Sven Woiwade zu zwei kleineren Bränden in der Weender Straße und am Weender Tor ausrücken.

Hektisch wurde es gegen 1.10 Uhr in der Sollingstraße in Grone. Hier wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Bei Ankunft der Ortsfeuerwehr Grone wurden die freiwilligen Einsatzkräfte mit Feuerwerksraketen beschossen. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Das Feuer war schnell gelöscht. Weitere kleinere Brände wurden unter anderem aus der Ernst-Fahlbusch-Straße, der Leibnizstraße und der Straße Im großen Felde gemeldet. (ysr)