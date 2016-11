Nach Einbruch: Göttinger greift Polizist mit Reizgas an

Beamter schoss zweimal

Bovenden. Nach einem Einbruch in eine Gaststätte im Feldtorweg am Samstag gegen 01.15 Uhr ist ein Polizist vom mutmaßlichen Täter angegriffen und mit Reizgas angegriffen worden. Der Beamte gab zwei Warnschüsse ab.

Laut der Polizeiinspektion Göttingen hatte sich ein 48 Jahre alter Göttinger in einem Gebüsch in der Nähe des Rathausplatzes vor der Polizei versteckt. Als der Beamte an dieser Stelle zu Fuß vorbeikam, sprang der Mann auf und schien mit einem unbekannten Gegenstand auf ihn zu zielen. Der Beamte schoss zweimal - verletzte den Angreifer aber nicht. Der sprühte dem Fahnder allerdings Reizgas ins Gesicht und rannte davon.

Nur wenige Minuten später konnte eine Zivilstreife den Mann in der Nähe festnehmen. Der Polizei war er bereits bekannt. Nach aktuellen Ermittlungen ist er dringend verdächtig, ein Toilettenfenster aufgebrochen und in die Gaststätte im Feldtorweg eingedrungen zu sein. Hier wurde eine Sparfachbox gestohlen. Sie wurde, ebenso wie das mutmaßliches Tatwerkzeug, anschließend von der Polizei gefunden.

Zeugen waren unabhängig voneinander auf auffällige Geräusche sowie auf den verdächtig vom Lokal weglaufenden Mann aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Der verletzte Beamte musste vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rubriklistenbild: © dpa