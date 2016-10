Traktorenfreunde braten in Bovenden Kartoffeln für Verein "Horizonte"

Aktion wird am Freitag, 21. Oktober, veranstaltet

+ © Jan Fragel/nh Traktorenfreunde Bovenden in Aktion: Sie ernteten auf einem Acker im Leinetal frische Kartoffeln. Mit dabei waren (von rechts) Silke Lüdecke, Vereinschef Timo Lüdecke, Uli Klingelhöfer, Werner Hungerland und Eugen Wellem sowie auf dem Traktor Clemens Fülling mit Rosa Lüdecke. © Jan Fragel/nh

Bovenden/Göttingen. Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins „Horizonte“, der sich dem Kampf gegen den Brustkrebs verschrieben hat, gibt es eine besondere Aktion.

Bei einem Bratkartoffel-Tag in Bovenden wollen sich die Mitglieder einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Die Kartoffeln werden am Freitag, 21. Oktober, ab 12 Uhr am Eingang des Wochenmarktes im Bereich der Burgapotheke in Bovenden gebraten und verkauft. Der Verein wird an diesem Tag einen Stand bei der Aktion „Rabatt und Genuss in Bovenden“ haben.

Das Braten selbst übernehmen die Traktorenfreunde Bovenden. Sie haben seit dem Frühjahr auf einem Feld an der Straße nach Lenglern die Kartoffel angebaut und gepflegt. Schon jetzt wurde ein erster Schwung der Kartoffeln geerntet. Bei der Genussmeile wollen die leckeren Bratkartoffeln anbieten.

Für das Roden kommt ein historischer Porsche-Traktor aus dem Jahr 1962 mit einer Kartoffelhaspel, mit denen die Früchte aus der Erde geholt werden, zum Einsatz. Die Kartoffeln selbst werden mit der Hand aufgelesen. Die Traktorenfreunde haben auch eine Kooperation der Integrierten Gesamtschule in Bovenden. Auf einem kleinen Feld wurde in diesem Jahr unter anderem Weizen angebaut und geerntet. Weitere Infos gibt es hier im Internet.