Bündnisse kündigen Proteste an: Mit Gartenzwergen gegen Freundeskreis

Demonstrationen für 12. November angekündigt

Göttingen. Nazi-Gegner wollen mit Gartenzwergen gegen einen neuerlichen Aufmarsch des als rechtsextrem geltenden „Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen“ protestieren.

„Wir gestalten den Demoweg des Freundeskreises so, dass den Rechtsextremisten die Laune vergeht“, erklärte am Samstag das Duderstädter Bündnis gegen Rechts. „Neben unseren Transparenten und Plakaten sollen Gartenzwerge die Nazis begleiten.“ Mitglieder des Bündnisses wollten die Gartenzwerge bereits an diesem Wochenende aus Holz basteln und bunt bemalen.

Der „Freundeskreis“ hat für den 12. November zeitgleiche Demonstrationen in Duderstadt und Göttingen angekündigt. In Göttingen haben zahlreiche Initiativen zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. Einige Gruppen wie die Grüne Jugend wollen den Kundgebungsplatz der Rechten an der Göttinger Stadthalle nach Möglichkeit blockieren.

Seit etwa einem Jahr überzieht der „Freundeskreis“ die Region mit „Mahnwachen“ oder sogenannten „freiheitlichen Bürgertreffs“. Zu den Veranstaltungen kommen meistens nur einige Dutzend Sympathisanten, sie gehören zum Teil der NPD oder anderen rechtsextremen Organisationen an. Gegen die jüngsten Auftritte des „Freundeskreis“ in Göttingen protestierten zuletzt jeweils mehrere hundert Menschen. (epd)