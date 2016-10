Dreiwöchige Aktion in Göttingen: Uni-Stadt lässt den Verkehr zählen

+ Die Weender Landstraße: Sie gehört zu den wichtigen Verbindungen in Göttingen. Foto: bsc

Göttingen. Im gesamten Göttinger Stadtgebiet starten am Montag, 17. Oktober, Verkehrszählungen. Das berichtet die Stadtverwaltung.

Die Aktion bis zum Ende der ersten November-Woche. Die Zählungen laufen an etwa 100 Standorten im Auftrag der Stadt Göttingen. Die Aktion dient der Aktualisierung der Datengrundlagen für die städtische Verkehrsplanung.

Sie sind aktuell auch für die weiteren Arbeiten am Lärmaktions- und am Luftreinhalteplan der Stadt von Bedeutung. Die letzte großflächige Verkehrszählung im Stadtgebiet gab es im Jahr 2010.

Die Zählungen erfolgen überwiegend mit Video-Kameras, die möglichst an vorhandene Masten oder Laternen in drei bis vier Meter Höhe angebracht werden. Die Auflösung der Kameras ist so niedrig, dass keine Gesichter oder Kfz-Kennzeichen erkannt werden können. Manuelle Zählungen im Rahmen der dreiwöchigen Zählungen durch ein Büro aus Hannover werden die Ausnahme sein. (bsc)Uni-Stadt lässt den Verkehr zählen

Dreiwöchige Aktion soll wichtige Daten liefern