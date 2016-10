Bovenden. Unbekannte sind am Dienstagvormittag zwischen 10 und 13 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Erlenweg in Bovenden eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden alle Räume durchwühlt und mehrere Schmuckstücke und etwas Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (mel)