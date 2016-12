Feuerwehr am Klinikum beglückt junge Patienten am 2. Weihnachtstag

+ Einmal auf dem Feuerwehrauto sitzen: Junge Patienten der Kinderklinik in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) wurden von der Feuerwehr am Klinikum, links Carsten Klammer, Jan-Michael Kuchenbuch und (rechts) Thomas Barke, empfangen . Foto: Rampfel

Göttingen. Eine besondere Aktion konnten einige junge Patienten der Kinderklinik an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) erleben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden drei Kinder mit einem Feuerwehrfahrzeug abgeholt und zur Feuerwache an der Zimmermannstraße gefahren.

„Wir wollten den Kindern, die über Weihnachten nicht nach Hause entlassen werden konnten, ein wenig Abwechslung vom Klinikalltag bieten“, sagt Thomas Barke, stellvertretender Zugführer und Initiator der tollen Aktion.

Mit seinen beiden Kollegen Carsten Klammer und Jan-Michel Kuchenbuch kümmerte sich Barke um die jungen Patienten – so wartete ein Programm auf die Kinder.

Alle durften mit der Drehleiter nach oben fahren, die Feuerwache und das Klinikum aus der Vogelperspektive sehen. Im Anschluss daran ginge es in die Halle und dort wurde ausgiebig mit einem Schaumlöschgerät hantiert – die Fahrzeughalle mit Schaum verziert.

Vor der Rückfahrt auf die Station spendierte McDonalds das Essen für die junge Patienten, der Spielwarenladen Hendrich aus Hann. Münden und die UMG-Facilities spendeten Weihnachtsgeschenke, die Kinder konnten diese in Empfang nehmen und freuten sich natürlich sehr.

Die Kinder, denen es gesundheitlich nicht möglich war von den Stationen mit zur Feuerwache zu kommen, erhielten die Präsente später auf den Krankenzimmern.

Dass es den Harman (4), Gohfran (6) und Artur (6) auf der Feuerwache samt Aktionen gefallen hat, war unschwer an den strahlenden Kinderaugen abzulesen. (ysr)