Unfall auf Kreuzung bei Niedernjesa: Beide reklamieren grünes Licht für sich

Niedernjesa. 20 000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 9.25 Uhr bei einer Kollision von zwei Autos auf einer Kreuzung bei Niedernjesa. Beide Fahrer behaupten, an der Ampel grünes Licht gehabt zu haben.

Verletzt wurde niemand. Eine 47-Jährige aus der Gemeinde Gleichen war mit ihrem Wagen auf der Landesstraße von Reinhausen kommend in Richtung Niedernjesa unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 82-Jähriger aus Friedland auf der Bundesstraße 27 von Göttingen kommend in Richtung Stockhausen. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer behaupteten, die Ampel habe für sie jeweils „grün“ gezeigt. Die Ermittlungen dazu dauern an. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 20 000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Niedernjesa und Groß Schneen im Einsatz.