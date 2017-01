Früherer Bilshäuser Pfarrer ist nun Bischof in Indien

+ Nach der Bischofsweihe: Bhagyaiah Chinnabathini (vorne), der frühere Pfarrer von Northeim und Bilshausen.

Bilshausen/Northeim. Von Bilshausen ins indiche Guntur - Bhagyaiah Chinnabathini, der frühere Pfarrer von Bilshausen, wurde jüngst im Bistum Guntur zum Bischof geweiht.

Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1983 war der indische Geistliche zunächst als Seelsorger in verschiedenen Pfarreien seines Heimatbistums Nalgonda, im Bundesstaat Andrah Pradresh eingesetzt. Vorausgegangen war ein Studium der Theologie, Literatur und Erziehungswissenschaft in Indien.

2004 kam Pfarrer Bhagyaiah Chinnabathini als Aushilfe nach Northeim und bewarb sich um eine zeitlich begrenzte Anstellung im Bistum Hildesheim. So wurde er im Frühjahr 2005 Pfarrer in Veltheim, 2006 wechselte er nach Bilshausen, um die dortige Vakanzzeit, zusammen mit Dechant Kurth aus Northeim, zu überbrücken.

Im Herbst 2007 schließlich ging Pfarrer Bhagyaiah Chinnabathini nach St. Marien in Hannover, von wo er im Sommer 2011 wieder nach Indien in sein Heimatbistum zurückkehrte und als Gemeindepfarrer wirkte. Der heute 59-Jährige blieb dem Bistum Hildesheim verbunden indem er bis 2015 jährlich Urlaubsvertretungen in Northeim und Einbeck übernahm.

Im Juni 2016 ernannte ihn Papst Franziskus zum neuen Bischof des südostindischen Bistums Nalgonda mit rund 220 000 Gläubigen in 84 Pfarreien.

Zu seiner Bischofsweihe reisten auch Freunde aus Veltheim, Hannover und Northeim nach Indien. (mel)