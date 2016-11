Gemeinde Bovenden hisste Flagge gegen Gewalt an Frauen

+ Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Bovendens Bürgermeister Thomas Brandes zog eine Aktionsflagge hoch. Foto: nh

Bovenden. Anlässlich des Internationalen Tages „Nein zu Gewalt an Frauen“ wurde ein Zeichen in Bovenden gesetzt. Dort hisste Bürgermeister Thomas Brandes die „Terre de Femmes“-Fahne.

Claudia Meise vom Verein Frauen Notruf informierte über die verschiedenen Hilfsangebote. Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, können sich direkt an die Polizei unter der Notrufnummer 110 werden oder das seit 2013 bestehende Hilfstelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der kostenfreien Rufnummer 08000/116 016 anwählen. Ansprechpartner in 15 Sprachen sind dort rund um die Uhr erreichbar. In der Region Göttingen gibt es persönliche Beratung unter der Rufnummer 0551/44684. (bsc) www.gewalt-gegen-frauen.de