Hausbewohner stirbt bei Küchenbrand - Weitere Person verletzt

Wohnung war stark verqualmt

Diemarden. Bei einem Feuer in einer Küche in Diemarden ist am Montagabend eine Person ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr wurde um 18:56 Uhr in die Reinhäuser Straße in den Ortsteil der südniedersächsischen Gemeinde Gleichen alarmiert. Mit schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Mehrparteienhaus vor und fanden im Eingangsbereich den leblosen Körper einer Person.

Nach Informationen der HNA soll es sich dabei um den oder die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung gehandelt haben. Auch ein Rollstuhl soll in der Nähe gefunden worden sein. Offene Flammen soll es bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr gegeben haben, die Wohnung aber stark verqualmt gewesen sein. Eine weitere Person sei verletzt, hieß es.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Diemarden, Bremke, Reinhausen, Klein Lengden, Gelliehausen und Benniehausen mit rund fünfzig Einsatzkräften.

Nähere Informationen, unter anderem zur Brandursache, waren am Montagabend nicht zu erfahren.