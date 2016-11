Aufgebrochene Autos in Göttingen: Täter bauten Lenkrad und Armaturenbrett aus

Göttingen. Erneut haben Unbekannte in Göttingen Autos aufgebrochen und hochwertige Teile daraus entwendet. Die Vorfälle, bei denen die Scheiben eingeschlagen wurden, ereigneten sich in der Nacht zum Freitag.

Die Täter bauten aus einem BMW, der im Rasenweg abgestellt war, das Armaturenbrett aus. Außerdem ließen sie ein Navigationsgerät aus dem Wagen mitgehen.

Im zweiten Fall hatten es die Täter ebenfalls auf einen BMW abgesehen: Aus dem auf der Gaußstraße abgestellten Wagen schraubten die Täter das Lenkrad ab, berichtet die Polizei.

Zwei ähnliche Vorfälle in der Uni-Stadt gab es bereits in der Nacht zum Mittwoch, 16. November. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei in allen Fällen unter der Rufnummer 0551/491-2115.