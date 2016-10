Drei Einbrüche am Wochenende in Göttingen

Göttingen. Mehrere Einbrüche im Göttinger Stadtgebiet haben am Freitag und Samstag die Polizei beschäftigt.

Wie die Polizei mitteilt, kamen die Täter einmal am Tage, in zwei weiteren Fällen schlugen sie in der Nacht zu.

Zunächst drangen Unbekannte am Freitag zwischen 8 und 11.45 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Chemnitz Straße ein. Im Inneren durchwühlten sie dann sämtliche Räume und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher dann gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Tieckweg ein und durchwühlten hier ebenfalls Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem Schmuck. Der Gesamtschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Nur drei Straßen weiter im Arnimweg drangen Einbrecher Freitagabend zwischen 19.30 und 23.30 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein und entwendeten ein Handy und einegeringe Menge Bargeld.