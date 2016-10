Drei Schwerverletzte nach Kollision auf A 7 bei Göttingen-Nord

33.000 Euro Schaden und Vollsperrung

Göttingen. Bei einem Unfall auf der A 7 in Höhe der Anschlussstelle Göttingen-Nord sind Samstag gegen 14.30 Uhr drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden.

Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizeiangaben kam eine 39-jährige Renault-Fahrerin aus Göttingen in Richtung Süden fahrend auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Audi aus Viareggio (Italien). Neben der Renault-Fahrerin verletzten sich auch der 71-jährige Italienerin und seine 69-jährige Begleiterin.

Nach kurzfristiger Vollsperrung wurde der Verkehr während der Rettungs-, Aufräum- und Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kam zu einer Staulänge von bis zu sechs Kilometern Länge. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 33.000 Euro.

Rubriklistenbild: © Archivbild