Drogen und Alkohol am Steuer: Sieben Sünder von Göttinger Polizei ertappt

Göttinger Polizei plant weitere Kontrollen

+ Alkohol und Drogen am Steuer: Die Polizei will dagegen verstärkt vorgehen und kündigt Kontrollen an. Foto: dpa

Göttingen. Drogen und Alkohol am Steuer hat die Göttinger Polizei den Kampf angesagt: Am Wochenende ertappten die Beamten sieben Auto- beziehungsweise Fahrradfahrer. Sie waren angetrunken oder hatten Drogen genommen.

In Duderstadt wurden am Samstag in den Abendstunden ein 34-jähriger Fahrer mit seinem Auto im Klappenweg und am Sonntagmorgen ein 38-jähriger aus Leinefelde mit seinem Wagen angehalten. Ein Drogenschnelltest war bei dem 34-Jährigen war positiv. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 38-Jährige hat ebenfalls keinen Führerscheins und pustete bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,56 Promille. Außerdem war das Auto nicht zugelassen.

Am Samstag wurde auf der Fuldabrückenstraße in Hann. Münden ein 30-jähriger Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, aus dem Verkehr gezogen. In der Hauptstraße in Barlissen war am Sonntagmorgen ein 19-jähriger angetrunken unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

In Göttingen wurden am Wochenende zwei angetrunkene Radfahrer und ein Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert. Ein 19-jähriger Göttinger stand am Sonntagabend auf der Weender Landstraße unter dem Einfluss von „berauschenden Mitteln“. Den Polizeibeamten fielen am Sonntag gegen 2.30 Uhr zwei erheblich alkoholisierte Radfahrer im Alter von 28 und 29 Jahren auf. Der 29-Jährige wurde auf dem Kreuzbergring angehalten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. 1,72 Promille pustete ein 28-jähriger Radfahrer, der auf der Goßlerstraße gestoppt wurde.

Die Polizei plant in Kürze weitere gezielte Alkohol- und Drogenkontrollen.