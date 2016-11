Göttingen. In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in die Räume einer Gastwirtschaft im Papendiek in Göttingen ein. Sie hatten es auf Geldspielautomaten abgesehen.

Die Einbrecher waren zunächst über ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen und brachen im Lokal die zwei Geldspielautomaten auf.

Es wurde Bargeld in unbekannte Höhe entwendet. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115.