Einbrüche in Göttingen und Bovenden: Täter schlugen tagsüber zu

Göttingen/Bovenden. Mit zwei Einbrüchen, bei denen die Täter am Mittwoch zwischen 7 und 14 Uhr in Göttingen und Bovenden zuschlugen, muss sich die Polizei befassen.

Die Täter hatten offenbar Fenster gewaltsam geöffnet, um in die Wohnhäuser zu kommen. Anschließend durchwühlten sie die Räume.

Im Hainbuchenring in Göttingen entwendeten die Einbrecher Unterhaltungselektronik, darunter einen Fernseher, sowie ein Handy. Schmuck fiel den Unbekannten in einem Haus am Fliederweg in Bovenden in die Hände.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115.

