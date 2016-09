Bei Fahrt unter Brücke: Gegenstand trifft Sattelzug auf A7 bei Göttingen

Fahrer kam mit dem Schrecken davon

Göttingen. Ein Sattelzug aus Schleswig-Holstein wurde am Dienstag gegen 20.40 Uhr auf der Autobahn 7 bei Göttingen mit einem bislang unbekannten Gegenstand getroffen.

Dabei wurde der Spiegel der Zugmaschine beschädigt. Laut Polizei kam der 42-jährige Fahrer mit dem Schrecken davon.

Der Mann war mit seinen Sattelzug in Richtung Norden unterwegs, als er beim Unterqueren der Brücke in Höhe der Anschlussstelle Göttingen-Nord einen Schlag an seinem Fahrzeug verspürte. Als er später auf einem Parkplatz nachschaute, stelle er fest, dass der linke Außenspiegel der Zugmaschine beschädigt war.

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er habe unmittelbar vor dem Schlag einen Schatten auf der Brücke wahrgenommen. Trotz einer Suche auf und neben der Autobahn 7 wurde kein entsprechender Gegenstand gefunden. Darüber hinaus suchten Beamte auch auf dem Brückenbauwerk nach möglichen Spuren.