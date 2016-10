Ökumenische Gottesdienste zum Auftakt des Reformationsjahres

+ Im Fokus: Martin Luther. Mit ökumenischen Gottesdiensten beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten in Göttingen. Archivfoto: dpa

Göttingen. Das Reformationsjubiläumsjahr zu Ehren Martin Luthers steht in Göttingen ganz im Zeichen der Ökumene.

Dies gab Friedrich Selter, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Göttingen, in einem offenen Brief bekannt.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten laden Selter und Wigbert Schwarze, Dechant des Dekanats Göttingen, am Sonntag, 30. Oktober, zu einem gemeinsamen Gottesdienst in St. Godehard, Godehardstraße 22, ein. Die Predigt wird Selter ab 10 Uhr halten.

Mit einer gemeinsamen Predigt wollen die beiden Geistlichen den darauffolgenden Reformationstag, Montag, 31. Oktober, in St. Johannis feiern. Ab 10 Uhr nehmen sie in der Kirche am Johanniskirchhof 2 Stellung zu Luthers 95 Thesen.

Beide Gottesdienste finden unter der Beteiligung von Freiwilligen statt.

Informationen zu Mitwirkungsmöglichkeiten gibt Andreas Overdick telefonisch unter 0551/ 517 81 30 sowie per E-Mail an info@refo2017-goe.de. (clv)