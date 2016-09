Göttinger Kürbisfest auf dem Wilhelmsplatz

Göttingen. Die Berufsfachschule Gastronomie am Ritterplan und die Göttinger Tafel feiern zum zehnten Mal ein gemeinsames Kürbisfest.

Dazu bieten die Schüler, wie hier auf dem Bild Johannes Hassold (links) und Meeve Kuaak, unterschiedliche Kürbisspezialitäten an. Kürbissuppe, -salat und -marmelade gibt es am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. September, von 11 bis 14 Uhr bei Drehorgelmusik auf dem Wilhelmsplatz. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Göttinger Tafel wieder gespendete Zutaten besorgt, den Verkaufsstand sowie Tische und Bänke aufgestellt. Die Aktion ist mit dem bundesweiten Tafel-Tag verbunden.