Nonnen und Mönche in Tibet abgeschoben: Göttinger Menschenrechtler empört

5100 Ausweisungen seit August

Larung Gar ist ein von Tibetern bewohnter Ort in China und eins der größten religiösen Institute weltweit. Nun zerstört China Teile davon, „aus Brandschutzgründen".

Göttingen. China habe begonnen, das größte Lehrinstitut der Welt für tibetischen Buddhismus abzureißen, kritisierte die Gesellschaft für bedrohte Völker am Mittwoch in Göttingen.

China beschneidet nach Angaben von Menschenrechtlern weiterhin massiv die Religionsfreiheit in der Region Tibet. Erneut seien 500 Nonnen und Mönche aus dem buddhistischen Kloster Larung Gar ausgewiesen worden. Seit August habe es von dort insgesamt 5100 Ausweisungen gegeben.

Larung Gar ist weltweit das größte Lehrinstitut für tibetischen Buddhismus. Die chinesische Führung hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Zahl der Bewohner zu verringern und dies offiziell mit Brandschutz begründet.

Die an Heiligabend vertriebenen Nonnen und Mönche wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation mit Bussen und Militär-Lastwagen zu einem provisorischen Auffanglager gebracht. Zeitgleich seien ihre rund 400 Häuser in Larung Gar mit Bulldozern zerstört worden. Die Behörden hätten aber niemals ernsthaft versucht, gemeinsam mit den Betreibern von Larung Gar eine Lösung für die zeitweilige Überfüllung des Klosters zu finden, hieß es. Die chinesische Regierung wolle „um jeden Preis den Einfluss des Dalai Lama und des tibetischen Buddhismus verringern“. So seien nun strenge Auflagen erlassen worden, um den Zuzug nach Larung Gar zu regeln. Jeder Mönch und jede Nonne müsse zukünftig eine „politische Aufnahmeprüfung“ absolvieren.