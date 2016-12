Göttinger Standbetreiber wehren sich gegen Angst

Wollen nun noch mehr Präsenz auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt zeigen: Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin sollen mehr Polizisten für Sicherheit auf dem Markt sorgen.

Göttingen. Auch auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt haben die Vorfälle in Berlin Spuren hinterlassen. Doch die Standbetreiber wehren sich dagegen, vor feigen Gewalttaten zu kapitulieren.

Hat der nur noch formell mutmaßliche Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche die Stimmung auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt verändert? Wir haben nachgefragt:

„Wenn wir uns verkriechen“, sagt Marion Eilhardt von der Imkerei Eilhardt, „tun wir denen einen Gefallen.“ Obwohl sie selbst noch vor zwei Wochen auf dem

Gegebenheiten unwahrscheinlich.

Deshalb denkt auch Julia Gras, Mitarbeiterin in Gabi's Crêperie, dass den Gästen in Göttingen andere Gefahren, wie etwa Taschendiebstahl, näher seien.

Einen effektiven Schutz gegen Terroranschläge auf Massenveranstaltungen zu gewährleisten, sei ohnehin quasi unmöglich, denkt Mattis Schlicker, Mitarbeiter des Gewürze-, Tee- und Kräuterstands von Dudel. Eine Schließung der Weihnachtsmärkte hält er trotzdem für ein falsches Signal.

Die meisten Standortbetreiber gehen davon aus, dass sich der Vorfall in Berlin nicht negativ auf ihr Geschäft auswirken wird. Dennoch, so Maria Theile, Betreiberin eines Gyros- und Champignonstands, sei man gespannt auf die Entwicklungen. Am Tag danach habe sie, wie alle anderen befragten Betreiber auch, nicht feststellen können, dass weniger Gäste auf dem Markt seien.