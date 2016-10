Kreisel am Göttinger Lutteranger soll nach John Lennon benannt werden

Ungewöhnliche Aktion im Stadtteil Weende

+ © nh/Montage Inoffizielle Umbenennung am Sonntag: Dieser Kreisel im Göttinger Industriegebiet Lutteranger soll, wenn es nach dem SPD-Ortsverein Weende geht, künftig John-Lennon-Kreisel heißen. © nh/Montage

Göttingen. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will Horst Reinert aus dem Göttinger Stadtteil Weende am Wochenende auf einen Antrag des SPD-Ortsvereins aufmerksam machen.

Der Kreisel bei Möbel-Jaeger im Gewerbegebiet Lutteranger soll am Sonntag, 9. Oktober, um 11 Uhr in John-Lennon-Kreisel umbenannt werden – allerdings nicht offiziell.

Vor über einem Jahr hatte der SPD-Ortsverein Weende einen Antrag verabschiedet, dass sich die Ratsfraktion dafür einsetzen soll, dass die Göttinger Kreisverkehre nach berühmten Rockmusikern benannt werden. Allerdings ist bislang nichts passiert.

Deshalb ist es aus Sicht von Reinert jetzt an der Zeit, die neue SPD-Ratsfraktion an das Thema zu erinnern. Deshalb hat er die Angelegenheit jetzt in die Hand genommen und will nun mal einen Kreisel einem großen Musiker widmen, nämlich John Lennon.

Das Datum ist bewusst gewählt: Das Ex-Beatles-Mitglied wäre am Sonntag 76 Jahre alt geworden. Deshalb wird bei der Aktion auch Musik von John Lennon sowie den Beatles zu hören sein. Nur Getränke muss jeder selbst mitbringen.