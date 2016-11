Martin Heckmann las aus „Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen

+ © Quanz Entführte die Zuhörer in die Märchenwelt des Hans Christian Andersen. Der Göttinger Sprecher Martin Heckmann (im Vordergrund) las in der Buchhandlung Hugendubel in Göttingen „Die Nachtigall“. © Quanz

Göttingen. Der Göttinger Sprecher hat das Kunstmärchen als Hörbuch veröffentlicht. Hörspielfans haben ab sofort die Chance, eins von sechs Hörbüchern zu gewinnen.

„In China, weißt Du wohl, ist der Kaiser ein Chinese, und Alle, die er um sich hat, sind auch Chinesen.“ Die Zuhörer beginnen zu schmunzeln. Mit einem Lächeln im Gesicht spricht Martin Heckmann weiter. Immer wieder schaut er dabei vom Text auf. Mal belustigt, mal ernst, mal traurig.

Der Göttinger Sprecher hat sich dem Kunstmärchen „Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen angenommen und es als Hörbuch veröffentlicht. Am vergangenen Samstag hatte er zur Live-Lesung in die Buchhandlung Hugendubel geladen. Die Geschichte zeigt den Kontrast zwischen der Welt am Kaiserhof und der Welt der kleinen Leute und der dazugehörigen Natur auf. Zwei Welten, die nicht zueinander passen und wo das Glück in der einen Welt zum Unglück in der anderen wird.

Welch lieblicher Gesang - das denkt sich der Kaiser von China, als er zum ersten Mal die Nachtigall singen hört, die von allen so gerühmt wird. Er nimmt sie zu sich an den Hof und lässt sie für sich singen. Doch glücklich werden die beiden nicht. Die Nachtigall fühlt sich fern der Natur nicht wohl und der Kaiser ersetzt sie daraufhin durch einen mechanischen Singvogel. Ein Geschenk des japanischen Herrschers. Doch dieser Singvogel gibt den Geist auf, nachdem er zum 34. Mal dasselbe Stück vortragen muss.

Gesternreich transportiert Martin Heckmann die Gefühle der einzelnen Charaktere zu den Zuhörern. Mit kraftvoller Stimme weckt er Interesse und baut Spannung auf. Im nächsten Moment jedoch spricht er mit leiser, lieblicher Stimme als würde die Nachtigall selbst gerade im Raume stehen und singen. All die Gegensätze und Facetten des Märchens stellt er mit der großen Bandbreite seiner Stimme dar. Die Zuhörer halten inne und lauschen andächtig.

Hörspielreihe

Geschichten wie „Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen sind für Martin Heckmann Juwelen der Literatur. Und seine Liebe zu diesen Texten drückt der 57-Jährige nun mit seiner Hörspielreihe „Martin Heckmann liest ...“ aus. Neben diesem Kunstmärchen sind noch „Der junge König“ von Oscar Wilde und „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann erschienen. Regie geführt bei der Produktion der Hörbuchserie hat der Neu-Eichenberger Medienproduzent Sven Schreivogel.

