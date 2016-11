Fahrrad stößt mit Auto zusammen: Göttingerin erleidet leichte Verletzungen

Ermittlungen dauern an

Göttingen. Leichte Verletzungen erlitt eine 33-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall am Geismartor zu in Göttingen

Nach ersten Erkenntnissen war ein 38-Jähriger mit seinem Auto stadteinwärts auf Reinhäuser Landstraße unterwegs. Die Radfahrerin querte nach Polizeiangaben die Radfurt vom Landkreisgebäude in Richtung Rathaus-Kreuzung. Dabei kam zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Göttingerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an.

