Radmuttern gelockert: Räder lösten sich während der Fahrt von drei Autos

+ Radmuttern gelöst: Obwohl die Räder an drei Autos davon rollten, wurde niemand verletzt. Foto: dpa

Göttingen. Großes Glück für drei Autofahrer, an deren Fahrzeugen sich zwischen Dienstag und Sonntag Räder während der Fahrt gelöst hatten: Es gab lediglich Sachschaden.

Die Polizei kann die Vorfälle nicht erklären, sieht dabei aber keinen Zusammenhang.

Fall 1: Während der Fahrt hatte sich am vergangenen Dienstag das linke Hinterrad sowie die Bremsscheibe eines Suzuki auf der Kasseler Landstraße in Göttingen selbstständig gemacht. Rad und Scheibe rollten in den Gegenverkehr und beschädigten einen entgegenkommenden Mercedes. Laut Polizeibericht wurden alle Radmuttern in der Nähe des Wagens gefunden. Ein Radwechsel an dem Fahrzeug sei nach Angaben des Fahrers in jüngster Zeit nicht vorgenommen worden.

Fall 2: Der Fahrer eines VW-Polo war am Freitag von Offensen in Richtung Adelebsen unterwegs, als sein Auto plötzlich nicht mehr zu lenken war. Das Auto geriet in den Gegenverkehr, konnte dort vom Fahrer angehalten werden. Am linken Vorderrad fehlten drei von vier Radmuttern.

Fall 3: Das linke Vorderrad eines Skoda löste sich und rollte davon, als der Fahrer in Bodensee (Kreis Göttingen) unterwegs war. Der Fahrer konnte das Auto auf der Bremsscheibe zum Stehen bringen. Am Reifen fehlten alle Radmuttern.

An allen Autos entstand Schaden, verletzt wurde niemand.

Obwohl die Polizei keine Zusammenhänge feststellen konnte, habe sie vorsorglich ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Sollten die Radmuttern an den Autos mutwillig gelöst worden sein, stelle das eine Straftat dar, die mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen geahndet werden könnte, teilt die Polizei mit. (chm)