Reaktion auf NPD-Kundgebungen: Bürgerfest für tolerantes Göttingen

Bündnis gegen Rechts: In Göttingen haben sich anlässlich der NPD- und Freundeskreis-Kundebungen viele Menschen engagiert – hier bei einem Demo-Zug am 10. September in der Innenstadt. Nun will die Stadtverwaltung mit einem Bürgerfest für Toleranz und ein gewaltfreies Göttingen werben.

© Kopietz