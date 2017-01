Stern für Göttinger Zentralmensa von Tierschützern für veganes Angebot

Wokstation in der Göttinger Zentralmensa: In der Einrichtung werden täglich vegane Gerichte angeboten.

Göttingen. Zwar keinen vom Guide Michelin aber dafür einen Stern für veganes Essen erhielt die Göttinger Zentralmensa. Die Tierschutzorganisation Peta zeichnete damit das fleischlose Angebot an der Universität aus.

Dabei nahmen die Tester das Angebot ganz genau unter die Lupe. Sie lobten, dass es täglich vegane Gerichte gibt, beispielsweise Tofu-Mango-Curry in Erdnusssoße oder Auberginen-Kichererbsenmus. Könnten sich die Mensa-Besucher auch für vegane Desserts und Pflanzendrinks für Kaffee zur Auswahl entscheiden und würde eine vegane Küche durch Aktionstage zusätzlich schmackhaft gemacht, hätte die Zentralmensa auch drei Sterne bekommen, machen die Tierschützer deutlich.

Laut Peta wurde das pflanzliche Angebot für Studierende in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Außerdem sei das Interesse an Schulungen sowie die Vermarktung veganer Produkte seit Petas letzter Umfrage gestiegen. Die meisten Hauptmensen in Deutschland bieten inzwischen praktisch täglich ein veganes Gericht. Daneben stehen wie in Göttingen häufig Salattheken und verschiedene Beilagen zur Verfügung.

„Die steigende Nachfrage nach rein pflanzlichen Gerichten in den Hochschulmensen zeigt, dass Ethik und Nachhaltigkeit auch in Sachen Ernährung eine große Rolle für immer mehr Studierende spielen“, sagt Felicitas Kitali, Ernährungswissenschaftlerin bei Peta.

Einen Stern erhielten diesmal auch die Studentenwerke Frankfurt am Main, Halle, Münster, Greifswald, Ost-Niedersachsen, Siegen, Stuttgart und Tübingen-Hohenheim. „Vegane Gerichte gehören in den Mensen der Studentenwerke seit langem zum festen Angebot“, sagt Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, dem Zusammenschluss aller 58 Studentenwerke.

Über das aktuelle Speisenangebot in den Göttinger Mensen kann man sich im Internet informieren.