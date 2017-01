Viele Stars: Pralles Programm in Göttinger Lokhalle

+ Sänger und Liedermacher: Reinhard Mey steht im Oktober wieder in der Lokhalle in Göttingen auf der Bühne. Foto: dpa

Göttingen. Wer seinen Star live erleben möchte, muss nicht nach in die Ferne reisen. Viele Künstler haben die Lokhalle der Uni-Stadt in ihren Tournee-Kalender für 2017 aufgenommen.

Hier eine kleine Auswahl.

Ein Feuerwerk

Mit sportlichen Höchstleistungen startet die Lokhalle ins Veranstaltungsjahr. Das Festival der Turnkunst gastiert von Dienstag bis Donnerstag, 24. bis 26. Januar, in der Lokhalle. Die Veranstalter versprechen eine einzigartige Magie von verschmolzenen Bewegungskünsten.

Lachmuskel-Training

Lachmuskel-Training ist am Samstag, 11. Februar, in der Lokhalle angesagt. Das gastiert Comedian Paul Panzer und präsentiert seine Show „Invasion der Verrückten“. Dabei gibt es Geschichten, Ansichten und Abenteuer aus dem Leben des „kleinen Mannes“.

Zauberei oder Magie

Noch vor wenigen Jahren traten sie in der Stadthalle auf. Inzwischen sind die Ehrlich Brothers in die Lokhalle umgezogen. In der neuen Show, mit der sie am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. März, gastieren, werden die Brüder einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, acht Tonnen schwer und 2000 PS stark.

Kochshow

Eine Koch-Show der Extra-Klasse steht am Mittwoch, 10. Mai, ab 20 Uhr auf dem Jahresprogramm. TV-Koch Steffen Henssler will auftischen und zeigen, wie er mit Spaß und Lust ein leckeres Menü sowie eine perfekte Sushi-Rolle zubereitet.

Singer und Songwriter

Mit Chris de Burgh kommt am Sonntag, 14. Mai, ein weltbekannter Singer und Songwriter nach Göttingen. Er will sein neues Album „A Better World“ präsentieren. Natürlich singt er bei dieser Gelegenheit auch seine Hits, darunter „Don’t Pay The Ferryman“, „High On Emotion“ oder „Missing You“.

Abschiedstour

Auf ihrer Abschiedstour macht die A-capella-Formation Wise Guys in Göttingen Station. Am Donnerstag, 8. Juni, präsentieren sie ab 20 Uhr „Das Beste aus 25 Jahren“. Fans haben im Juni letztmals die Gelegenheit, die Gruppe live in Göttingen zu erleben. Die Wise Guys lösen sich nämlich im Sommer 2017 auf.

Neue Musik

Der Abschlussabend des NDR2-Soundcheck Neue Musik findet wieder in der Lokhalle statt. Wer live erleben möchte, was musikalisch angesagt ist, sollte sich den Termin am Samstag, 16. September, um 21 Uhr bereits jetzt vormerken.

Über den Wolken

Mit seinem neuen Programm „Mr. Lee“ tritt Reinhard Mey am Sonntag, 22. Oktober, ab 20 Uhr auf. Drei Jahre hat Mey, der Hits wie „Über den Wolken“ geschrieben hat, daran gearbeitet. Der bekannte Liedermacher singt in der Uni-Stadt von Freude und Hoffnung, von Liebe und Zorn, von Glück und Schmerz, und er erzählt sein Leben. (bsc)

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.lokhalle.de.