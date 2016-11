Vier Göttinger Senioren enttarnten Enkeltrick-Betrüger am Telefon

Täter forderten jeweils fünfstellige Beträge

+ © Symbolbild/dpa Ungebetene Anrufe: Mit dem Enkeltrick versuchen Täter, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. © Symbolbild/dpa

Göttingen. Vier Göttinger Senioren schöpften Verdacht: Sie enttarnten in dieser Woche den Enkeltrick, mit dem die Gauner an das Geld der Angerufenen wollten.

Die Senioren informierten die Polizei. Die Vorfälle ereigneten sich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche. Die Täter hatten sich in allen Fällen als nahe Verwandte – als Enkel, Sohn oder Neffe – ausgegeben und den Opfern im Alter zwischen 71 und 97 Jahren am Telefon berichtet, in einer finanziellen Notlage zu sein und dringend Bargeld für kurzfristige Geschäfte zu benötigen. Am Telefon wurden jeweils Beträge in fünfstelliger Höhe gefordert.

Die Polizei rät bei ungebetenen Anrufen:

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

• Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald der Gesprächspartner Geld fordert.

• Vergewissern Sie sich durch einen Rückruf bei einer bislang bekannten Nummer, ob der Anrufer wirklich ein naher Verwandter ist. Lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

• Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

• Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

• Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.