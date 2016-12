Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der A7 - Hund gerettet

Autobahn zeitweise voll gesperrt

+ © Rampfel © Rampfel

Mengershausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagabend auf der Autobahn 7 vier Personen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20:15 Uhr in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Raststätte Göttingen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrerin eines VW-Busses aus Gifhorn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war nach links in die Mittelschutzplanke geprallt, von wo aus der Bus zurück auf die mittlere Fahrspur geschleudert wurde.

In Folge dessen krachten zwei weitere Fahrzeuge auf den stehenden VW-Bus. Sowohl die Unfall verursachende Fahrerin wie auch drei andere Personen in den auffahrenden Pkw wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ein ebenfalls im VW-Bus mitfahrender Hund wurde von der Feuerwehr in Obhut genommen.

Die Einsatzkräfte leuchteten die Einsatzstelle weiträumige aus und verhinderten, dass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. Vor Ort waren zudem drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Fahrrichtung Nord der Autobahn 7 war für längere Zeit voll gesperrt.

Am Anfang des Staus hatte es ein Autofahrer zu eilig: Er missachtete die Vollsperrung und führ die Absperrung der Polizei nieder. Zum Glück wurde hier keine weitere Person verletzt. Die Schadenshöhe des Unfalls ist noch unbekannt. (ysr)