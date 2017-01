Vortrag im Apex: NS-Beteiligung der eigenen Familie

+ Marsch der zweiten Marine-Lehrabteilung 1939 in Berlin. Foto: Verlag Scherl/dpa

Göttingen. Wie recherchiert man die Beteiligung von Familienmitgliedern am Nationalsozialsimus? Diese Frage thematisiert der Göttinger Verein „NS-Familien-Geschichte".

In einer Veranstaltung am Donnerstag, 5. Januar, im Apex Göttingen, Burgstraße 46, will der Verein ab 19 Uhr dazu anregen, sich mit der NS-Vergangenheit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Am Beispiel drei realer Recherchen in Luxemburg, Frankreich und Italien wird gezeigt, wie erkenntnisreich solche Nachforschungen sind. Anschließend werden die unterschiedlichen Methoden zum Recherchieren erläutert.