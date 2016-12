Einbrüche am Samstag: Diebe stiegen in Wohnhäuser und Büro ein

Göttingen. Zwei Wohnungseinbrüche gab es am Samstag in Göttingen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck

Die Einbrecher waren gewaltsam durch die Fenster in zwei Wohnhäuser am Insterburger Weg in der Südstadt und am Ilmeweg nahe dem Stadtfriedhof eingestiegen.

Danach hatten sie die Räume der Wohnungen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Diebe Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Bereits in der Nacht zu Samstag stiegen Unbekannte in ein Büro im Kreuzbergring (Innenstadt) ein. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und brachen im Inneren mehrere Türen der Büroräume auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen Diebe mehrere Computer.

Hinweise von Zeugen, die etwas zu den Tagen berichten können, nimmt die Polizei Göttingen unter der Tel. 0551/491-2115 entgegen.