Müllschacht im Iduna-Zentrum brannte an Heiligabend - keine Verletzten

+ © Foto: Rampfel Einsatz am Iduna-Zentrum: An Heiligabend musste die Feuerwehr einen Brand im Müllschacht löschen. © Foto: Rampfel

Göttingen. Mehrmals in der Woche kommte es zu Fehlarm-Einsätzen der Feuerwehr im Iduna-Zentrum in der Göttinger Innenstadt. Am Heiligabend war es ernst: Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehr Stadtmitte löschten einen Brand. Verletzt wurde niemand.

Um 21:26 Uhr lautete die bei der Feuerwehr eingehende Meldung: Zimmerbrand im 13. Obergeschoss des Iduna-Zentrums am Maschmühlenweg. Wie sich schnell herausstellte, brannte jedoch lediglich der Müllschlucker in der 6. Etage. Daraufhin verteilte sich der Rauch in den oberen Stockwerken.

Die Feuerwehr löschte den Brand und sorgte für frische Luft in den verrauchten Fluren.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist unklar. Möglicherweise hat jemand eine glimmende Zigarette in den Müllschacht geworfen, so die Vermutung eines Feuerwehrmannes vor Ort. Auch mussten keine Bewohner evakuiert werden. Die Ursache ist keine Seltenheit. Immer wieder kommt es in den großen Wohnanlagen am Maschmühlenweg und in der Groner Landstraße zu Bränden im Müllschlucker. (ysr/tko)