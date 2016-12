Kriminalinspektion Göttingen schnappt Einbrecherbande

Drei Männer festgenommen

Göttingen/Hildesheim. Nach wochenlangen Ermittlungen klickten Montagabend die Handschellen bei einer Einbrecherbande in Hildesheim.

Seit September 2016 ermittelt die Zentral Kriminalinspektion (ZKI) Göttingen gegen eine Gruppe von Männern, die in Verdacht steht, in Hildesheim und Umgebung bandenmäßig schwere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Das Verfahren wird zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim geführt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Dienstag mehrere Wohnungen und eine Garage in Hildesheim, Groß Schwülper und Braunschweig durchsucht.

In den Hildesheimer Wohnungen wurden die drei Beschuldigten im Alter von 22, 40 und 46 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei der Festgenommenen sind in Hildesheim gemeldet, eine Person ist ohne festen Wohnsitz, hält sich hier aber in Hildesheim auf. Den Beschuldigten werden bislang insgesamt zwölf schwere Diebstahl vorgeworfen. Bei den Diebstählen in Geschäfte, Vereinsheime und Kleingartenanlagen sind neben einem Lkw auch Luftdruckgewehre, Hochdruckreiniger, Werkzeuge, Fahrräder, Kraftstoff und ein Motorrad entwendet worden.

Der Gesamtschaden aller Taten beläuft sich bisher auf circa 150.000 Euro.

Die ermittelnde Dienststelle geht davon aus, dass die Beschuldigten noch weitere schwere Einbruchsdiebstähle begangen haben. Die Ermittlungen der ZKI und der Staatsanwaltschaft Hildesheim dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurden die drei Beschuldigten dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle.

