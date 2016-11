Landkreis Göttingen blitzt in drei Kommunen

+ Blitzer im Einsatz: Der Landkreis Göttingen kündigt drei Messungen an. Foto: p

Göttingen. Der Landkreis Göttingen kündigt für diese Woche Geschwindigkeitskontrollen an drei Werktagen an. Er blitzt in drei verschiedenen Kommunen.

Hier die Daten auf einen Blick:

• Montag, 28. November: Gemeinde Staufenberg;

• Dienstag, 29. November: Flecken Adelebsen;

• Mittwoch, 30. November: Samtgemeinde Dransfeld.

Verkehrsteilnehmer müssen im gesamten Kreisgebiet darüber hinaus mit weiteren Kontrollen, auch durch die Polizei rechnen, heißt es in einer Mitteilung. Ziel der Verkehrsüberwachung, betont die Kreisverwaltung, ist es, Verkehrsunfälle zu verhüten und partnerschaftliches und rücksichtsvolles Verhaltens zueinander zu schaffen. (bsc)