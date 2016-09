Blitz-Anhänger im Einsatz: Harte Zeiten für Raser im Landkreis Göttingen

+ Bis Ende Oktober im Einsatz: Der „Enforcement Trailer“ macht fünf Tage langen Dauer-Messbetrieb ohne Bedienungspersonal möglich. Foto: obs/Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH/nh

Göttingen. Der Landkreis Göttingen sagt Temposündern mit moderner Technik den Kampf an. Deshalb ist bis Ende Oktober ein spezieller Trailer im Einsatz – dazu Fragen und Antworten.

Was für eine Technik ist jetzt im Einsatz?

Der Landkreis Göttingen hat bis Ende Oktober eine Anlage der Firma Vitronic im Einsatz. Sie gehört zu den modernsten Blitzeranlagen und überwacht mehrere Fahrspuren gleichzeitig – auch in Kurven.

Wann und in welchen Bereichen ist das Gerät im Einsatz?

Samtgemeinde Gieboldehausen: von Dienstag, 27. September, bis Montag, 10. Oktober; Samtgemeinde Radolfshausen: von Mittwoch bis Montag, 12. bis 17. Oktober; Flecken Bovenden: von Mittwoch bis Freitag, 19. bis 21. Oktober und Stadt Hann. Münden: von Freitag bis Donnerstag, 21. bis 27. Oktober.

Warum setzt der Landkreis das Gerät überhaupt ein?

Mit dem Einsatz verstärkt der Landkreis seine Verkehrsüberwachung zur Unfallprävention – insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften.

War das Gerät schon einmal in der Region im Einsatz?

Ja, der gepanzerte und alarmgesicherte Trailer wurde im Oktober vergangenen Jahres schon einmal vom Landkreis Göttingen genutzt.Der Anhänger sorgte aufgrund seiner ungewöhnlichen Ausstattung für Aufsehen. Das führte zu Nachfragen bei den Behörden.

Was ist der Vorteil dieser Technik?

Unfallschwerpunkte liegen oft an Orten, an denen es keinen Strom und keine Datenleitung gibt. Der „Enforcement Trailer“ läuft fünf Tage über Akkubetrieb und ohne zusätzliches Bedienungspersonal. Außerdem kann der Standort schnell gewechselt werden.

An welchen Punkten wird gemessen?

Laut Göttinger Kreisverwaltung wird das Gerät an ausgewiesenen Unfallschwerpunkten in der Region und an bekannten Gefahrenstellen aufgestellt. Die entsprechenden Messstellen sind mit der Polizei abgestimmt.

Seit wann ist dieses spezielle Blitzersystem auf dem Markt?

Vorgestellt wurde die Technik im August vergangenen Jahres. Das Innenministerium in Paris war von dem Produkt so überzeugt, dass es gleich 150 dieser Blitzer für den Einsatz auf französischen Straßen bestellt hatte. Weitere Informationen zu dem Gerät gibt es hier.

Gibt es weitere Tempo-Überwachung im Landkreis Göttingen?

Ja, die übliche kommunale Verkehrsüberwachung, die wie gewohnt vorab angekündigt wird, läuft weiter. Außerdem gibt weiterhin die stationären Blitzer auf der Autobahn 7 an der Werratalbrücke sowie im Dreieck Drammetal in der Überleitung von der Autobahn 38 zur Autobahn 7 in Richtung Kassel. Daneben gibt es Tempo-Messpunkte in Lutterberg und Benniehausen.