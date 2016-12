Mittwoch ist Kinder-Uni: Nachwuchsstudis lesen eigene Geschichten

+ Mal ein anderes Publikum im Hörsaal: Die Uni Göttingen erwartet am Mittwoch bei der letzten Vorlesung zur Vortragsreihe Kinder-Uni in 2016 junge Gäste. Foto: dpa

Göttingen. Eine besondere Vorlesung zur Weihnachtszeit wird am Mittwoch, 14. Dezember, ab 17 Uhr im Zentralen Hörsaal-Gebäude (ZHG), Hörsaal 010, der Uni Göttingen gehalten.

Unter dem Titel „Gedichte und spannende Geschichten von Wolfgang Eschker und aus der Schreibwerkstatt der Kinder-Uni“ werden Wolfgang Eschker aus Bovenden sowie Pauline Reinke, Saron-Cleire Schubert und Schulamith Schubert von der Schreibwerkstatt der Kinder-Uni referieren.

Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der dritten bis sechsten Klasse. Es ist die letzte Vorlesung der Vortragsreihe Kinder- Uni in diesem Jahr. Drei Kinder, die in der Schreibwerkstatt der Kinder-Uni aktiv waren, werden aus ihren eigenen Geschichten vorlesen. Diese Geschichten sind auch beim Cuvillier Verlag in Göttingen herausgegeben und im Buchhandel erhältlich.

Bislang haben mehr als 60.000 ganz junge Studenden die Veranstaltungen der Göttinger Kinder-Uni besucht, die von Peter Brammer seit zwölf Jahren angeboten werden.

Anmeldungen sind erforderlich und unter www.kinder-uni.uni-goettingen.de möglich.