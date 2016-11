Neues Grabfeld für Sternenkinder auf Göttinger Friedhof

+ Grabfeld für Sternenkinder: Es ist auf dem Göttinger Parkfriedhof Junkerberg zu finden. Foto: nh

Göttingen. Auf dem Göttinger Parkfriedhof Junkerberg hat die Stadt ein Grabfeld für die Bestattung von Sternenkindern angelegt und damit einem lang gehegten Wunsch betroffener Eltern entsprochen.

„Sternenkinder“ werden Kinder genannt, die in einem relativ frühen Stadium der Schwangerschaft oder während oder gleich nach der Geburt sterben. Die Gestaltung des Grabfeldes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Regenbogen-Gesprächskreis Göttingen, einem Verein für trauernde Eltern.

Sternschnuppe

Die in Form einer Sternschnuppe gehaltene Anlage nimmt auf die Besonderheit der dort bestatteten Kinder Bezug. An den inneren Seiten des Sterns verläuft ein Band mit abwechslungsreicher Bepflanzung, in das insgesamt 64 Grabstätten eingebettet sind. Die begehbaren Flächen sind mit hellfarbigem Rindenhäcksel abgedeckt. Die Pflege und Unterhaltung übernehmen Gärtner des Friedhofes Junkerberg unentgeltlich.

Unterstützung bei der Gestaltung des Feldes erhielt der Fachdienst Friedhöfe vom Göttinger Steinmetzbetrieb Wolf, der für den zentralen Platz eine schmückende Granit-Stele geschaffen, liebevoll beschriftet und aufgestellt hat.

Infos für Betroffene

Weitere Informationen erhalten betroffene Eltern und Interessierte bei der Friedhofsverwaltung der Uni-Stadt unter der Rufnummer 0551/400-5216 sowie beim Verein Regenbogen-Gesprächskreis Göttingen. (bsc)