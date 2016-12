Nikolaus verteilt Geschenke auf Göttinger Kinderstation

+ Wer ist das denn? Zu seinem ersten Nikolaustag bekam der kleine Justus Kaiser Besuch von Leo Hermann als Nikolaus. Foto: Dessauer

Göttingen. Die Kinderstation der Universitätsmedizin Göttingen hat am Dienstagabend besonderen Besuch bekommen: Der Nikolaus schaute vorbei. Dabei hatte er Süßigkeiten, Kuscheltiere, Selfie-Sticks und vieles mehr.

Große Augen machten die Kinder am Dienstagabend auf der Kinderstation der Universitätsmedizin Göttingen: Der Nikolaus kam zu Besuch und verteilte Geschenke an alle Kinder, die die Vorweihnachtszeit im Krankenhaus verbringen müssen.

Für Jeden hatten Leo Hermann und Matthias Forster, die als Nikolaus verkleidet auf der Station vorbeischauten, eine Kleinigkeit dabei. Von Süßigkeiten, über Kuscheltiere, Knete, Spiele und Bücher, bis hin zu Selfiesticks, Taschenlampen und Fahrradschlösser für die älteren Kinder war der Geschenkesack reichlich gefüllt.

Organisiert wurde die Traditions-Aktion in diesem Jahr erstmals vom Rotaract Club Göttingen, der Jugendorganisation des Rotary-Clubs. Federführend in der Vorbereitung war die Göttingerin Julia Schröder. Im vergangenen Monat hatte die Lehrerin, die an der Northeimer Schule im Kirchtal Religion und Mathematik unterrichtet, zusammen mit 20 Helfern die Spenden gesammelt und den Nikolaus-Besuch organisiert. Die Geschenkspenden kamen von verschiedenen Geschäften in der Göttinger Innenstadt, die Sußigkeiten steuerte der Rotary-Club bei.