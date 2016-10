Überfall mit Messer auf Pizzaboten in Rosdorf: Täter erbeutet 180 Euro

Rosdorf. Ein 38-jähriger Pizzabote wurde am Mittwoch in den späten Abendstunden in Rosdorf von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Mann blieb bei dem Überfall unverletzt.

Das berichtet die Göttinger Polizei. Nach einer Bestellung bei einem Bringdienst hatte das Opfer die Ware gegen 23 Uhr zur angegebenen Adresse an der Rase nach Rosdorf gefahren.

Dort wurde der Bote auf einem Parkplatz offenbar bereits erwartet. Unvermittelt zückte der Unbekannte ein Messer und zwang den Boten zur Herausgabe seiner Geldbörse. Mit der Beute von etwa 180 Euro flüchtete der Räuber dann über eine Brücke der Rase in Richtung „An den Teichen“.

Der mutmaßliche Räuber ist Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dünn. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Steppjacke und ein dunkles Cap. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter Tel. 0551/491-2115.