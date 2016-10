Software-Umstellung: Meldehalle im Neuen Rathaus ist für drei Tage dicht

+ Das neue Rathaus in Göttingen: Wegen Software-Umstellungen kommt es zu Einschränkungen beim Service. Archivfoto: Mühlhausen

Göttingen. Wegen einer Umstellung der Software ist die Meldehalle im Neuen Rathaus in Göttingen von Montag bis Mittwoch, 31. Oktober bis 2. November geschlossen. Darauf weist die Göttinger Stadtverwaltung hin.

Auch das Standesamt öffnet am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. November, nicht. Einschränkungen gibt es an diesem beiden Tagen bei der Kfz-Zulassung sowie der Führerscheinstelle. Die Bearbeitung von Vorgängen ist nur möglich bei Vorlage eines Personalausweises, Reisepasses oder eines Ersatzdokuments mit Meldebestätigung. Außerdem dürften sich die Bearbeitungs- und Wartezeiten an denbeiden Tagen deutlich verlängern.

Außerdem sind an einzelnen Tagen folgende Verwaltungsstellen in Göttingen geschlossen:

• am Montag, 31. Oktober, in Weende;

• am Dienstag, 1. November, in Geismar;

• am Mittwoch, 2. November, in Grone.

Wegen des Einbaus einer Fassadenentwässerung ist zudem der Seiteneingang Reinhäuser Landstraße im Neuen Rathaus bis Freitag, 4. November, geschlossen. (bsc)