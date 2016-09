Spaß im Wasser: Duderstädter Freibad bietet Schwimmtag für Hunde an

+ Spaß im Wasser: Zum Abschluss der Freibadsaison dürfen Hunde im Duderstädter Bad schwimmen gehen. Archivfoto: dpa

Duderstadt. Ein Schwimmtag nur für Hunde: den gibt es erstmals am Samstag, 24. September, im Duderstädter Freibad.

Dann können die Vierbeiner zum Abschluss der Freibadsaison einmal richtig planschen gehen.

Bisher habe es die Aktion nur in Süddeutschland sowie in Niedersachsens Norden gegeben. Die Voranmeldezahlen zeigten aber großes Interesse auch in Duderstadt, teilen das Unternehmen Eichsfelder Blockheizkraftwerke mit.

Um die Sicherheit zu gewährleisten sei am Schwimmtag eine Tierärztin sowie ein Team des Duderstädter Tierheims im Freibad. Zudem müssten Halter eine Badeordnung für Hunde anerkennen, um ins Freibad gelassen zu werden.

Eine Impfschutzuntersuchung am Eingang sorge zusätzlich für Sicherheit. „Das Wasser und die Filtersysteme werden im Anschluss komplett abgelassen und gereinigt“, sagt Badebetriebsleiter Uwe Tuma.

Eine Tierfotografin bietet Aufnahmen des Vierbeiners an, Hundekotbeutel werden an jedes Herrchen verteilt. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern des Schwimmtags für Hunde kommt zum Teil dem Tierheim zugute.

Schwimmen können alle Hunde im Duderstädter Freibad an der August-Werner-Allee am Samstag, 24. September, von 10 bis 17 Uhr. (chm)